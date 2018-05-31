أهم 10 بوستات.. مظاهرة إلكترونية لدعم محمد صلاح: أملنا فيك كبير

كتبت ريهام عبد الله

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1.مظاهرة إلكترونية لدعم الفرعون.. "قوم يا صلاح" يتصدر تويتر بملايين التغريدات



هاشتاج قوم يا صلاح

2.الننى عن استعداده لانطلاق كأس العالم: الفرعون المصرى جاهز للاحتفال



الننى

3.محمد فضل ينعى نجله الصغير إسماعيل على "فيس بوك"



فضل وابنائه

4.نجوم الكرة يعزون محمد فضل فى وفاة نجله الأصغر "إسماعيل"



الأهلى



رمضان صبحى



محمد جدو

5.خالد أبو بكر: السفير السعودى الجديد دبلوماسى من العيار الثقيل



خالد أبو بكر

6.دونالد ترامب يلتقى كيم كاردشيان لمناقشة خطة إصلاح أحوال السجون الأمريكية



ترامب

7.بلال علام يتقدم بالتعازى لمحمد فضل فى وفاة ابنه



بلال علام

8.كبار الإعلاميين فى حفل الإفطار السنوى للسفارة السعودية بالقاهرة.. صور



السفارة السعودية بالقاهرة



السفير السعودى والكاتب الصحفى خالد صلاح



حفل إفطار السفير السعودي

9.‏وزير الخارجية يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكى بمقر الوزارة



وزير الخارجية ووفد الكونجرس الأمريكى

10.فيديو.. عمرو الليثى يلتقى أبطال "كلبش2 " فى موقع التصوير