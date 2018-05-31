أسعار العملات اليوم الخميس 31-5-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

كتبت – دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الخميس 31- 5- 2018، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت اسعار الدولار والريال السعودى، فيما ارتفعت عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

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وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة التغيرات اليومية التى تطرأ على العملات سواء العربية أو الأجنبية، ننشر أسعار العملات بشكل يومى، وفقاً للتعاملات الصباحية لعدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة كل ما هو جديد فى أسعار العملات سواء بارتفاعها أو تراجعها أمام الجنيه المصرى.

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار، كالتالى...

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى، 20.73 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.63 جنيه للشراء، و 23.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 58.86 للشراء، و 59.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 4.74 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع.

الحكومة تقترض 16.2 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.