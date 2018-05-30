6 أنواع من العصائر المثالية فى رمضان.. لا ترفع السكر فى الدم

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من شرب العصائر، سواء مرضى السكر أو غير المصابين به، لأنه يضاف إليها سكر حتى العصائر التى لا يضاف إليها سكر تكون مركزة، وبالتالى تحتوى على كمية كبيرة من السكر.



عصير الفراولة

وتقدم الدكتورة ايناس شلتوت بعض أنواع من العصائر المسموح بتناولها لمريض السكر فى رمضان ..تعرف عليها ..

أولا : عصير الفراولة فيمكن وضع بعض ثمرات من الفراولة مع ماء، وضربه فى الخلاط مع استعمال بدائل السكر.

ثانيا :وضع نصف موزة مع 3 أرباع كوب ماء مع ربع كوب لبن، ونضع بدائل سكر.

ثالثا : وضع ثمرة من الجوافة مع كوب ماء مع بدائل سكر، أو ثمرة جوافة مع 3 أرباع كوب ماء وربع كوب لبن ، مع بدائل سكر.



عصر الكنتالوب

رابعا : يمكن صنع عصير كنتالوب بأخذ " ثمن" ثمرة كنتالوب مع 3 أرباع كوب ماء، مع ربع كوب لبن.

خامسا : عدد 2 برتقالة مع كوب ماء والتحلية ببدائل السكر .



الجوافة

سادسا : يمكن صنع عصير ليمون ونضع عليه بدائل السكر بدل السكر العادى ،كما يمكن شرب المياه الغازية الدايت.

وأشارت الدكتورة إيناس شلتوت، إلى أن المشروبات السكرية ترفع السكر بسرعة شديدة ، وغير المصابين بالسكر تعمل على زيادة الوزن لأنه يمتص بسرعة فى الجسم، لذلك يجب عدم تناول العصائر الجاهزة المحتوية على نسبة كبيرة من السكر، موضحة أننا دائما نفضل تناول الفاكهة كثمرات كاملة لأنها تحتوى على الألياف.

وأكدت أن من مميزات الألياف تقليل امتصاص السكريات، مشيرة إلى أن الطعام الصحى خلال اليوم لابد أن يحتوى على 5 حصص من الخضروات، والفاكهة التى تحتوى على الألياف، موضحة أن هذا النمط الغذائى يقلل من نسب الإصابة بأورام القولون، لذلك نفضل الفاكهة كثمرات كاملة، وبالنسبة للذين يعانون من السكر فيجب تناول الفواكه التى لا تحتوى على سكر بدرجة كبيرة مثل الجوافة والبرتقال والشمام والتفاح، مضيفة أن الفواكه غير المفضلة لمريض السكر هى العنب، والتين ،والبلح، والمانجو، والكاكا ، لكن يمكن تناول كمية صغيرة على سبيل التذوق، ويمكن تناول تمرة أو 3 تمرات قبل بدء وجبة الإفطار.



الشاى مفيد لمريض السكر

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت، إن المشروبات الشعبية يمكن تناولها بدون تخوف حسب رغبة المريض، مثل الشاى، والينسون ،والحلبة ،والجنزبيل، والقرفة والكركدية والكراوية، ولكن يمكن تحليتها ببدائل السكر ويكون إما "سكرلوز" أو سكر الذرة "مالتوز" أو نبات "ستيفيا".

وحذرت من العرقسوس لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم وتورم فى الجسم بالنسبة لمريض السكر.