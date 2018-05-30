‏ضبط 3501 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 183656 جنيه غرامات بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية،تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3501 هاربا من أحكام قضائية، منهم 4 هاربين من احكام فى جناية، وضبط 1113 هارب من أحكام فى الحبس الجزئى و233 حكم مستأنف و 2121 هارب من أحكام فى غرامة و 31 هارب من حكم فى مخالفة ، وتحصيل 183656 ألف جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.