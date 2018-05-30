video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الروسى يزور كوريا الشمالية غدا

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:38 ص
وزير الخارجية الروسى يزور كوريا الشمالية غدا سيرجى لافروف
(أ ف ب)
إضافة تعليق

 يتوجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى كوريا الشمالية، غدا الخميس، للتباحث فى البرنامج النووى لبيونج يانج والتعاون الثنائى بين البلدين، بحسب ما أعلنت وزارته الأربعاء.

وصرحت الوزارة فى بيان الأربعاء "ان الزيارة الرسمية لوزير الخارجية سيرجى لافروف إلى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستجرى فى 31 مايو".

وصرح لافروف، بأن الضمانات الأمنية يجب أن تقدم من قبل كوريا الشمالية وجميع بلدان المنطقة، لتصبح منطقة سلام.

وقال لافروف - فى تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أمس الثلاثاء، إن موسكو "مهتمة بحل الأزمة فى أقرب وقت ممكن من خلال نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وتوفير الضمانات الأمنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجميع الدول فى هذه المنطقة المهمة من العالم، التى يجب أن تتحول إلى منطقة سلام واستقرار وأمان لجميع الدول الواقعة شمال شرقى آسيا".

 

جدير بالذكر أن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية كان من ضمن الموضوعات التى تطرق إليها وزير الخارجية الروسى خلال لقائه مع نظيره البيلاروسى، ملاديمير ماكيى، فى مينسك.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: على كوريا الشمالية وبلدان المنطقة تقديم ضمانات للسلام

لافروف: الجيش السورى يتعين أن ينتشر وحده على الحدود السورية الجنوبية

لافروف يبحث مع نظيره الموزمبيقى تعزيز التعاون فى كافة المجالات

لافروف: القوات السورية هى الوحيدة التى يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية

لافروف: هولندا لم تقدم وقائع تتيح اتهام روسيا فى قضية اسقاط الطائرة الماليزية

اخبار عالميه

سيرجى لافروف

الخارجيه الروسيه

روسيا

لافروف

موسكو




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة