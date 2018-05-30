وزير التعليم العالى: قانون تأسيس أفرع للجامعات الأجنبية فى مراحله الأخيرة

كتب وائل ربيعى

التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع جرهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطانى و جون كاسين السفير البريطانى لدى القاهرة مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور د. عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ود. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات الدولية.

فى مستهل اللقاء أشاد الوزير بالتعاون العلمى والتعليمى المتميز مع المملكة المتحدة مؤكدا أن بريطانيا تعتبر وجهة علمية متميزة للطلاب والباحثين والأكاديميين المصريين حيث تستقبل الجامعات البريطانية قرابة 20 ألف طالب وباحث مصري، وأشار عبد الغفار إلى برامج التعاون العلمى القائمة بين بعض الجامعات المصرية ونظيراتها بالمملكة المتحدة، حيث تحتضن جامعات القاهرة و عين شمس والمنصورة برامج علمية متميزة بالتعاون مع الجانب البريطاني، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تيسير فتح أفرع للجامعات البريطانية المتميزة فى مصر على أن تقدم تلك الجامعات برامج علمية وأكاديمية متميزة تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى التعليم العالى المصري، موضحا ان قانون تأسيس أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر دخل فى مراحله الأخيرة حيث يوفر القانون حرية أكاديمية للجامعات الأجنبية، معربا عن تطلعه للتعاون بين الجامعات المصرية والشركات الصناعية البريطانية الرائدة فى مصر فى سبيل ربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة واحتياجات سوق العمل.

كما أكد د. عبد الغفار أن مصر تحتل مكانة متميزة فى بعض المجالات العلمية مثل النانو تكنولوجى والطب والكيمياء والهندسة، مشيرا أن مصر فى حاجة لتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية فى مصر وبريطانيا لإحداث نهضة علمية شاملة فى جميع المجالات والاستفادة من النموذج التعليمى البريطانى وتطبيقه فى الجامعات المصرية، وزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لمصر، وزيادة عدد برامج التعاون العلمى المشترك، ومنح درجات علمية مشتركة بين الجانبين.

من جانبه أشاد وزير الاستثمار البريطانى جرهام ستيورات بالتعاون القائم مع مصر فى جميع المجالات مؤكدا ان مصر لها مكانة بارزة فى خارطة الاستثمار والتعاون الدولى للمملكة المتحدة، موضحا أن زيارته لمصر تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر فى جميع المجالات والتأكد من ملائمة مناخ الاستثمار المصرى لجذب المستثمرين البريطانيين، مشيدا فى الوقت نفسه بالتعاون العلمى مع مصر وسعى المملكة المتحدة للتوسع فى الاستثمار فى منظومة التعليم العالى المصرية عبر تأسيس فروع للجامعات البريطانية فى مصر، مؤكدا ان الزيارة المرتقبة لرؤساء الجامعات البريطانية إلى مصر فى يونيو المقبل ستثمر عن نتائج إيجابية فى تدشين أفرع جديدة للجامعات البريطانية فى مصر من شأنها جعل مصر مركزا لجذب الطلاب الوافدين من إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى على تطلع مصر للتعاون مع المملكة المتحدة فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا اهتمام مصر بإنشاء حديقة للعلوم والتكنولوجيا مع الجانب البريطانى فى أسرع وقت ممكن، وجذب الشركات البريطانية للعمل فى مصر فى مجال حدائق العلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن لدى الوزارة استراتيجية موحدة للعلوم والتكنولوجيا تتلاءم مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة فى مصر.

ناقش الاجتماع الترتيبات الأخيرة لزيارة الوفد البريطانى رفيع المستوى لرؤساء الجامعات الشهيرة فى المملكة المتحدة لبدء جولة موسعة فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لبحث أفاق التعاون بين الجانبين فى يونيو المقبل، كما بحث الاجتماع مدى إمكانية تطبيق اختبار (برسون تيست) لتحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزية للأكاديميين والطلاب المصريين لتيسير دراستهم بالخارج.