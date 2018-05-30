وزير البيئة يشارك باجتماع وزارى بروما غدًا حول الإعداد لمؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

يتجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فجر غدا الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة فى اجتماع وزارى، يضم وزير البيئة المكسيكى ووزير البيئة الصينى، وذلك لبحث ربط التنوع البيولوجى بقطاع الزراعة.

وقال فهمى، فى تصريحات صحفيه، أن اختيار وزراء الثلاثة دول جاء إنطلاقا من أن دولة المكسيك استضافت مؤتمر التنوع البيولوجى، وستسلمه لمصر هذا العام، ولمدة عامين، ثم سيتم تسليم المؤتمر للصين، لافتا إلى أن اجتماع غدا دعت إليه منظمة الاغذية والزراعة لربط التنوع البيولوجى بقطاع الزراعة وبحث ماسيتم فى مؤتمر التنوع البيولوجى الذى ستستضيفه مصر، نوفمبر المقبل.