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الأربعاء، 30 مايو 2018 02:49 م
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واشنطن تندد بخطة سوريا إقامة علاقات دبلوماسية مع إقليمى أبخازيا وأوسيتيا

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:40 م
واشنطن تندد بخطة سوريا إقامة علاقات دبلوماسية مع إقليمى أبخازيا وأوسيتيا ترامب
رويترز
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نددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بمساعى سوريا للاعتراف بإقليمين منشقين عن جورجيا قائلة إنها تدعم كليا استقلال جورجيا وجددت الدعوة لروسيا لسحب قواتها من المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى بيان "الولايات المتحدة تندد بشدة بنية النظام السورى إقامة علاقات دبلوماسية مع إقليمى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللذين تحتلهما روسيا فى جورجيا هذان الإقليمان هما جزء من جورجيا. موقف الولايات المتحدة تجاه أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ثابت".

واتفقت سوريا مع كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وبدء العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والبلدين صاحبتى الاعتراف الدولى المحدود، وفقا لما أعلن مسئولين من الأطراف الثلاثة، أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس الأبخازى راؤول هاجيمبا -فى بيان أمس الثلاثاء- "فى 29 مايو 2018، اتفقت جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية على الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين من خلال سفارات، والتى تعكس كفاحهما المشترك لتطوير العلاقات فى جميع المجالات"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ووفقا لـ"تاس"، فإن أبخازيا التى أعلنت استقلالها عن جورجيا فى 2008، لا تتمتع باعتراف دولى سوى من جانب روسيا وفنزويلا ونيكاراجوا وناورو، وهى الدول نفسها التى اعترفت بأوسيتيا الجنوبية التى أعلنت استقلالها عن جورجيا أيضا فى العام نفسه.

وأوضح هاجيمبا أن "اجتماعا ثلاثيا بين سفراء جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية وأوسيتيا الجنوبية جرى، أمس 28 مايو، فى روسيا الاتحادية، حيث نسّق السفراء نص وتاريخ البيان الصحفى وتبادلوا المذكرات ذات الصلة".

وتابع "نقدر بشكل كبير هذه الخطوة من جانب حكومة الجمهورية العربية السورية، وواثقون أن علاقاتنا ستتطور فى روح من الثقة والتعاون المتبادل".


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