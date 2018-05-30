هدوء حذر بغزة..ومسئول عسكرى يهدد باستهداف قيادات حماس حال تجدد اطلاق الصواريخ

كتب- هاشم الفخرانى

قال مسئول عسكرى إسرائيلى اليوم الأربعاء إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أرسلت رسالة إلى حركة حماس فى قطاع غزة عبر قنوات سرية مفادها أنه فى حال تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى إسرائيل فإن الجيش الإسرائيلى سيستهدف قيادات من الحركة ومناطق حيوية تابعة لها فى القطاع .

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن المسئول العسكرى قوله أن إسرائيل عمل خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل الحفاظ على المستوطينين فى جنوب إسرائيل والحفاظ على أمنهم ، والتمسك بالتهدئة ، مضيفاً، أن الجيش الإسرائيلى وجه ضربة حاسمة لغزة.

فيما يشهد قطاع غزة منذ فجر اليوم هدوءًا حذرًا عقب العودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي الذي بدأه بقصف نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في أجواء القطاع.

وقصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي منذ صباح أمس المستوطنات المحاذية للقطاع بعشرات القذائف الصاروخية ردًا على العدوان الإسرائيلي، فيما قصفت طائرات الاحتلال مواقع تدريب للمقاومة.