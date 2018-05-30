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الأربعاء، 30 مايو 2018 06:20 م
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هايلى: الحكومة العراقية المقبلة ستتخذ قرارات تحدد مستقبل البلاد لعقود

الأربعاء، 30 مايو 2018 06:04 م
هايلى: الحكومة العراقية المقبلة ستتخذ قرارات تحدد مستقبل البلاد لعقود المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى
أ ش أ
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قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية المقبلة ستتخذ قرارات من شأنها تحديد مستقبل العراق لعقود.

وأضافت هايلى - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع فى العراق - أن الحكومة العراقية أمامها عمل شاق وتتطلب قيادة قوية، وأن بلادها ستدعم العراق فى طريقه لمستقبل أكثر ازدهارا.
وتابعت هايلى أنه من الضرورى أن تحترم الحكومة العراقية المقبلة حقوق الإنسان وتروج لها خاصة بعد الجرائم التى ارتكبها تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى شراكة مع الحكومة المقبلة التى بدورها تسمح بالتطرق إلى محاربة الإرهاب وتقوية استقلالية المؤسسات العراقية.


ولفت هايلى إلى أن هناك عملا أمام الأمم المتحدة والعراق طبقا لقرار مجلس الأمن لجمع الأدلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى، معتبرة أن هذا التعاون يمكن أن يشكل نموذجا بشأن كيفية تحقيق العدالة فى كل أنحاء العراق.


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