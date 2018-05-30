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الأربعاء، 30 مايو 2018 04:20 م
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نتنياهو يؤدى زيارة لفرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:10 م
نتنياهو يؤدى زيارة لفرنسا وألمانيا الأسبوع المقبل نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
أ ف ب
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يستقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الثلاثاء القادم فى باريس رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو الذى سيزور ايضا المانيا وسط خلافات بشأن الاتفاق النووى الايرانى وملف القدس.

وعبرت فرنسا والمانيا عن رفضهما الانسحاب من الاتفاق النووى مع ايران وانتقدتا قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بهذا الشان، فى حين هللت اسرائيل له.

كما اثار قرار واشنطن الانفرادى الاعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل انتقادات دولية.

وواكب نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس فى 14 مايو تظاهرات احتجاج فى الاراضى الفلسطينية حين قتل أكثر من 60 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلى اثناء تظاهرات احتجاج فى المنطقة الحدودية فى غزة.

و"لأسباب تتعلق بانشغاله بمسائل على صلة بالعمل الحكومي"، ألغى رئيس الوزراء الفرنسى ادوار فيليب فى 23 مايو زيارة للاراضى الفلسطينية المحتلة واسرائيل مقررة فى نهاية مايو والأول من يونيو لافتتاح موسم للفعاليات الثقافية والتكنولوجية ينظم فى عشرات من المدن فى البلدين ويستمر حتى نوفمبر.

وستتيح زيارة نتانياهو الى باريس افتتاح موسم الفعاليات رسميا.


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