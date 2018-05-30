video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: الصين تطيح بأمريكا من عرش طول العمر

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:36 م
منظمة الصحة العالمية: الصين تطيح بأمريكا من عرش طول العمر منظمة الصحة العالمية
رويترز
إضافة تعليق

أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة فى متوسط العمر المتوقع عند الولادة لأول مرة.

وأظهرت البيانات المرتبطة بعام 2016 أن حديثى الولادة فى الصين يمكن أن يتطلعوا لحياة صحية لمدة 68.7 سنة مقارنة بنحو 68.5 سنة للرضع الأمريكيين.

ولا يزال من المتوقع أن يعيش المواليد الأمريكيون لفترة أطول (78.5 سنة مقارنة مع 76.4 سنة فى الصين) ولكن لا يتوقع أن تكون السنوات العشر الأخيرة من حياة الأمريكيين صحية.

وقالت اليسون كليمنتس هانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "السنوات الضائعة من الصحة الجيدة التى تعتبر عاملا فى حساب متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة أقل بالنسبة للصين واليابان وكوريا وبعض الدول الآسيوية الأخرى ذات الدخل المرتفع من الدول الغربية ذات الدخل المرتفع".

ووفقا لتحليل رويترز لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2016 فقد كانت الولايات المتحدة واحدة من خمسة بلدان فقط، إلى جانب الصومال وأفغانستان وجورجيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين، انخفض فيها متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة فى عام 2016. ونشرت بيانات المنظمة من دون مقارنة على أساس سنوى فى منتصف مايو أيار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الديمقراطى الكردستانى: ندعم قرار إعادة فرز أصوات المراكز المشكوك بصحة نتائجها

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

الصحف المصرية: البنك المركزى: 1.2 تريليون جنيه زيادة فى ودائع البنوك خلال 18 شهرا.. 1000 غرفة عمليات وتشكيلات أمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. زيادة الأجور والمعاشات.. ومخصصات إضافية لـ"التعليم والصحة"

صحتك في وصفة.. شوربة القرع تعزز الصحة الجنسية لدى الرجال

الصحة الفلسطينية تدعو للالتزام بالمصادر الرسمية بعد التصعيد الإسرائيلى

شكوى لـ"الصحة" من "حضانات" مستشفيات الجيزة

اخبار عالميه

منظمه الصحه العالميه

الصحه

امريكا

الصين




لا تفوتك
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة