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مطار القاهرة يستقبل 3 آلاف و690 معتمرا قادما من الأراضى المقدسة

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:37 م
مطار القاهرة يستقبل 3 آلاف و690 معتمرا قادما من الأراضى المقدسة مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 آلاف و690 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار. 
 
ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى 15 رحلة جوية قادمة من مطار جدة الدولى ، بينما وصلت 6 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم. 
 
وتقوم مصر للطيران خلال الموسم الحالى بتسيير جسر جوى بين الأراضى المصرية والسعودية لنقل ما يقرب من 45 ألف معتمر خلال عمرة شهر رمضان، وتستمر الرحلات حتى 3 يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة فى 12 يونيو وتنتهى فى 30 يونيو. 
 
 

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