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الأربعاء، 30 مايو 2018 10:37 ص
خالد صلاح
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كنيسة وستمنستر آبى بلندن تفتح جزءا مغلقا يضم كنوزا تاريخية أمام الزوار

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:03 ص
كنيسة وستمنستر آبى بلندن تفتح جزءا مغلقا يضم كنوزا تاريخية أمام الزوار كنيسة وستمنستر -أرشيفية
رويترز
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كنيسة وستمنستر آبى واحدة من أبرز المزارات السياحية فى لندن واحتفاء بتاريخها الذى يعود إلى ألف عام قررت فتح منطقة كانت مغلقة من قبل أمام الزوار لعرض 300 قطعة تتضمن تصريح زواج الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث.

وستقام (معارض اليوبيل الماسى للملكة) فى أروقة فوق صحن الكنيسة تعود للقرن الثالث عشر وعلى ارتفاع 16 مترا من الطابق الذى تقيم فيه الكنيسة مراسم التتويج والزفاف ويُدفن فيه مشاهير البريطانيين. ومن أعلى يمكن للزوار النظر للكنيسة كما يرون فى الخارج مقر البرلمان.

وستعرض الكنوز التاريخية تحت أربعة عناوين - "مبنى وستمنستر آبي" و"العبادة والحياة اليومية" و"وستمنستر آبى والملكية" و"الكنيسة والذاكرة الوطنية".

وقالت فانيسا سيمونى كبيرة الأوصياء على وستمنستر آبى لرويترز "هذه المرة الأولى فى تاريخ الكنيسة التى يدخل فيها الزوار إلى هذا الجزء. بعض القطع لم تعرض من قبل"، وستفتتح المعارض فى 11 يونيو.


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