غرق طفلان فى ترعة أبو طفيلة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، اخطاراً من العميد ابراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب مفاده أثناء قيام الطفلين" سيف محمد محمد عبد الباقى" ونجل عمه " معاذ فتحى محمد عبد الباقى" مقيمان ابوطفيلة مركز القنطرة غرب ، باللهو أمام مسكنهما سقطا بمياه ترعة ابوطفيلة ، مما أدى لغرقهما .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ و تم إنتشالهما بمعرفة الأهالى.

كما تم التحفظ عليهما بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى .

بسؤال عم المتوفيان " السيد محمد عبد الباقى " ، لم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، قررت النيابة العامةإنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمانين لبيان ما بهما من إصابات ، عما إذا كانت توجد شبهه جنائية في وفاتهما من عدمه ، أفاد التقرير سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ، عدم وجود شبهه جنائية ، أيدت ذلك تحريات المباحث، وعقب ذلك قررت النيابة العامة، التصريح بالدفن ، تسليم الجثث لأهليتهما.