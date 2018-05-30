طالب يتهم شخص وابنه بالتعدى عليه وإصابته بشرخ بالجمجمة فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

اتهم طالب شخص وابنه بالتعدى عليه، وإصابته بشرخ بالجمجمة ونزيف بالمخ بدايرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى "ز. ا . ز" 17 سنة طالب مصابا بشرخ بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم كل من "ك . ا . ا" وابنه "عمر" "لم يستجوبا" بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته أثناء تواجده طرف خالته بمحل إقامة المشكو فى حقهما لخلافات بينهم على محل تجارى. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات .