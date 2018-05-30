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الأربعاء، 30 مايو 2018 03:18 م
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ضبط 4 آلاف قرص مخدر بحوزة عربى الجنسية قبل تهريبها عبر مطار القاهرة

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:59 م
ضبط 4 آلاف قرص مخدر بحوزة عربى الجنسية قبل تهريبها عبر مطار القاهرة مخدر عقار الكبتاجون المضبوط فى المطار
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، من ضبط 4 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون قبل تهريبها خارج البلاد.

وتم ضبط طرد باسم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، والمثبت بشهادة الإجراءات والأوراق عبارة عن جهاز "ميكرويف" مرسل عبر طريق إحدى شركات الشحن السريع إلى آخر، مقيم بإحدى الدول العربية، وأثناء إتمام إجراءات التفتيش اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية عُثر على (4 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة داخل الجهاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.

 

 

 


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