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صور.. مواطنو باكستان يهربون من الحر الشديد للمياه والسلطات ترفع حالة التأهب

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:33 م
صور.. مواطنو باكستان يهربون من الحر الشديد للمياه والسلطات ترفع حالة التأهب موجه الحر الشديدة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أف ب
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لجأ عشرات المواطنون فى باكستان إلى السباحة فى البرك وشلالات المياه بسبب استمرار الموجه الحارة الشديدة التى تضرب البلاد.

ورفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب القصوى بسبب هذه الموجه.

وقالت منظمة للرعاية الاجتماعية فى باكستان إن موجة حر أودت بحياة 65 شخصا فى مدينة كراتشى بجنوب البلاد فى الأيام الثلاثة الماضية وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات فى ظل استمرار الموجة.

وتزامنت الموجة الحارة مع انقطاع للكهرباء وحلول شهر رمضان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية أمس الاثنين.

وقال فيصل إدهى الذى يدير مؤسسة إدهى المشغلة لعدد من المشارح وخدمة إسعاف فى أكبر مدن باكستان إن أغلب الأشخاص المتوفين لقوا حتفهم فى مناطق فقيرة من المدينة.

ومع ذلك فإن التقارير عن سقوط وفيات نتيجة الموجة الحارة تلك ستثير حالة من القلق وسط مخاوف من تكرار موجة مماثلة فى 2015 أودت بحياة ما لا يقل عن 1300 مسن ومريض.

أحد المواطنين يسكب المياه بسبب الحر الشديد
أحد المواطنين يسكب المياه بسبب الحر الشديد

 

إقبال على حمامات السباحة
إقبال على حمامات السباحة

 

الحر الشديد فى باكستان
الحر الشديد فى باكستان

 

القفز فى المياه
القفز فى المياه

 

جانب من الموجه الحارة
جانب من الموجه الحارة

 

فيل ينزل فى مستنقع مياه بسبب الحر الشديد
فيل ينزل فى مستنقع مياه بسبب الحر الشديد

 

مواطن يسكب المياه على نفسه من شدة الحرارة
مواطن يسكب المياه على نفسه من شدة الحرارة

 

مواطنون يستخدمون خراطيم المياه
مواطنون يستخدمون خراطيم المياه

 

مواطنون يقفزون فى المياه
مواطنون يقفزون فى المياه

 

موجه حارة فى باكستان
موجه حارة فى باكستان

 

موجه حر شديدة فى باكستان
موجه حر شديدة فى باكستان

 


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