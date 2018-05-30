صور.. بدء اجتماع مجلس حماية المستهلك بعد التشكل الجديد

كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف

بدأ منذ قليل اجتماع جهاز حماية المستهلك، بحضور اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، حيث يعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد.

وأكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، أن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.