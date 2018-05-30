video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. بدء اجتماع مجلس حماية المستهلك بعد التشكل الجديد

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:47 م
صور.. بدء اجتماع مجلس حماية المستهلك بعد التشكل الجديد اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد
كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق

بدأ منذ قليل اجتماع  جهاز حماية المستهلك، بحضور اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، حيث يعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد.

وأكد  اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، أن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اجتماع جهاز حماية المستهلك (1)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (2)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (3)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (4)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (5)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (6)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (7)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (8)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (9)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (10)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (11)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (12)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (13)
 
اجتماع جهاز حماية المستهلك (14)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الجديد بحضور وزير التموين

حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

التموين




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة