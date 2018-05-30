صور.. الملك سلمان يؤكد لمنصور هادى دعم المملكة الدائم لليمن

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أكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موقف المملكة السعودية الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة فى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى، مشيرا إلى عمق العلاقات المتينة والعروبية الأصيلة التي تجمع البلدين والشعبين السعودي واليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل السعودى مساء اليوم بقصر السلام الملكى بمدينة جدة بالرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، والذي تم خلاله تناول العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز جوانب التنسيق الأخوي المميز والمشترك بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

من جانبه ثمن الرئيس اليمني مواقف المملكة السعودية الصادقة ودعمها تجاه اليمن، مضيفا أن هذه المواقف ستظل حاضرة وخالدة في ذاكرة الشعب اليمني لتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.



الملك سلمان والرئيس اليمني