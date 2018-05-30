صور.. العثور على زعانف قروش مهددة بالانقراض فى شحنة على الخطوط السنغافورية

رويترز

عُثر على زعانف أسماك قرش مهددة بالانقراض من بينها قرش الحوت المسالم العملاق فى شحنة على متن رحلة للخطوط الجوية السنغافورية إلى هونج كونج فى مايو وهو ما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التى تواجهها المنطقة الصينية لتنظيم هذه التجارة.

وجاءت شحنة الزعانف المتنوعة التى تزن 980 كيلوجراما من كولومبيا وسريلانكا عبر سنغافورة.

وقالت الخطوط السنغافورية، التى تحظر شحنات زعانف القرش، فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى اليوم الأربعاء إن الشحنة كانت توصف بأنها "مأكولات بحرية جافة".

وتسمح هونج كونج باستيراد زعانف القرش بوصفها طعام شهى، لكن يتعين إصدار تصريح لأنواع القرش المدرجة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض.



زعانف القروش

وهونج كونج هى أكبر مركز لتجارة زعانف القرش فى العالم وتعمل على مكافحة التجارة غير المشروعة.

وقال جارى ستوكس، مدير شؤون آسيا فى منظمة (سى شيبرد)، الذى اكتشف زعانف القروش المهددة بالانقراض داخل الشحنة "هذه حالة أخرى للتضليل والخداع. الشحنة جاءت تحت اسم مأكولات بحرية جافة لذا لم تثر أى انتباه".

وقالت الخطوط السنغافورية إنها أرسلت إخطارا لكل مقاصدها لأخذ عينات على الفور من الشحنات المكتوب عليها مأكولات بحرية جافة وأدرجت الشركة التى أرسلت الشحنة على القائمة السوداء، ولم تذكر شركة الطيران مزيدا من التفاصيل.

ووفقا للصندوق العالمى للطبيعة يتعرض أكثر من 70 مليون قرش للقتل سنويا وهو ما يهدد أكثر من ربع أنواع القرش بالانقراض.



شحنة من زعانف القروش

ورغم نجاح الجهود المبذولة فى خفض كمية زعانف القرش القادمة إلى هونج كونج بمقدار 50 بالمئة على مدى السنوات العشر الماضية لكن لا تزال التجارة غير القانونية مزدهرة. وتصادر الحكومة آلاف الكيلوجرامات من الزعانف بما فى ذلك زعانف قرش رأس المطرقة وقرش المحيطات الأبيض وكلاهما من الأنواع المهددة.