سيدة فى دعوى طلاق: "اكتشفت أن زوجى يعمل كمحلل فى السر وتزوج 12 مرة"

كتبت أسماء شلبى

وقعت الزوجة فى كارثة الزواج من زوج يحترف العمل كمحلل مقابل مبالغ مالية دون علمها لتكتشف بعد زواج دام 3 سنوات أن عدد زوجاته بلغ 12 زوجة ليتقاضى فى المرة الواحدة مبالغ تتراوح من 7500 جنية إلى 10 ألاف فى أخر زيجة قام بها .

وقالت الزوجة "نهى.ع.أ"،فى تفاصيل الدعوى الغريبة التى شهدتها محكمة الأسرة بالعجوزة والتى حملت رقم 3910 لسنة 2018 أنها تزوجت بـ"عادل" رجل ميسور الحال عن طريق التعارف العائلى وبعد شهور تمت خطبتهم بشكل تقليدى وخلال مدة قصيرة تم زيجتهم فهو كان شاب قد تخطى الـ35 عام وميسور الحال وهى موظفة فى أحدى الهيئات الحكومية.

وتتابع: عندما جمعنا منزل واحد نادرا ما كان يصارحني بسبب غيابه لفترات كثيرة عن المنزل وطبيعة عمله الإضافي ويقابل الرد على أسئلتي بعصبية لتتطور حياتى معه إلى خلافات بسبب شكى فى أن يكون متزوج أو يقدم على خيانتى لأواجه باللوم من أهلى عندما ذهبت غاضبة لمنزلهم ويطلبوا منى أن أحكم عقلى وأحافظ على منزل فاضطرت للتحمل وأنجبت خلال زواجى منه بطفلتى همت وعشت فى خدعه كبيرة ومحاولته إظهار نفسه المظلوم دائما ولكن ما خفى كان أعظم.

وأكدت : الصدفة لعبت دور فى كشف حقيقته وعلمت عندها ما كان يخفيه عنى باحترافه العمل كزوج كوقت للسيدات التى تنتهى زيجاتهم بالطلاق أكثر من 3 مرات مع أحد المأذيين معدومى الضمير وعندها أصبت بصدمة وهربت بطفلتى من منزله وطلبت الطلاق ولكنه رفض التطليق وساومنى على أموال وأصبحت أنا معلقة وتعرضت للإهانة من يديه.