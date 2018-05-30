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سى إن إن: ميلانيا ترامب غائبة عن المشهد العام منذ 19 يوما

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:24 م
سى إن إن: ميلانيا ترامب غائبة عن المشهد العام منذ 19 يوما ميلانيا ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب لم تظهر علانية منذ 19 يوما.

 

وكانت زوجة الرئيس الأمريكى قد رحبت فى العاشر من مايو الماضى بعودة 3 رهائن أمريكيين من كوريا الشمالية بصحبة ترامب لدى وصولهم فى قادة أندروز، وكانت تلك المرة الأخيرة التى تظهر فيها أمام الرأى العام.

 

وبعد أربعة أيام دخلت ميلانيا إلى المستشفى لإجراء جراحة فى الكلى، لكن بعد 15 يوما من لم يكن هناك أى أخبار عن ميلانيا سوى واحد عبر تغريدة لها بموقع توتير تتعلق بوضعها الصحى، حيث توجهت بالشكر لمستشفى والدر ريدز العسكرى الذى أجرت به الجراحة، وأعربت عن أمنيتها للعودة قريبا إلى البيت الأبيض.

 

وطوال الأسبوع الذى قضته بالمشفى، كتبت ميلانيا تغريدة عن حادث إطلاق النار فى تكساس ومنح ميدالية الشرف لعضو فرقة سيلز البحرية الأمريكية.

 

لكن أصحاب نظرية المؤامرة يتساءلون كما تقول سى إن إن عما إذا كانت السيدة الأولى بخير، ولماذا طالت فترة غيابها عن المشهد العام. وقالت المتحدثة باسمهما ستيفانى جريشام إن السيدة ترامب بخير، لكن "الإنترنت" هو الذى يبالغ فى رد الفعل.


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