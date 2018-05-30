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رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:39 ص
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد
كتب سمير حسنى
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قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن إدارة التنبؤات الفصلية بالهيئة أكدت أن فصل الصيف الحالى سيكون أكثر حرا من الصيف الماضى، مشددا فى الوقت ذاته على أنه كلما طالت فترة التنبؤ كلما قلت مصداقيته.

 

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات تليفزيونية، أن طقس اليوم ربيعى ولطيف على الأنحاء كافة، مع تعرض السواحل الشمالية لأمطار خفيفة وغير مؤثرة.

 

وحول الاختلاف الكبير بين درجات الحرارة ليلا ونهار، قال إن هذا الاختلاف يعد من سيمات فصل الربيع، حيث تختلف درجات الحرارة الصغرى عن العظمى وقد يصل الفارق بينهما إلى النصف.


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