"حماية المستهلك": ننسق مع الأوقاف لتخصيص خطبة جمعة عن حماية المستهلكين

كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن منظومة حماية المستهلك وكذلك مخاطبة التجار لعرض المنتجات بالجودة وبأسعار مناسبة وعدم استغلال المواطن حتى يكون هناك ثقافة مجتمعية .

وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماع جهاز حماية المستهلك، بحضور أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، حيث يعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد أنه سيتم تنفيذ القانون بحسم للحفاظ على حقوق للمستهلك، كما سييتم التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتفعيل دور الرقابة إضافة إلى نشر الوعى المجتمعى بشأن منظومة حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة إضافة إلى تنظيم العديد من الندوات فى مختلف المناطق لرفع التوعية لدى المواطنين.