حماية المستهلك: إنشاء إدارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف

أعلن اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك إنه سيتم إنشاء إدارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأنه فى حالة عدم استطاعة شخص مريض الذهاب للجهاز لبحث الشكاوى الخاصة به، فمن الممكن أن يتم إرسال موظف إلى منزله للعمل على حل شكواه قائلا:" نحن محامى الشعب " وسيعمل الجهاز على تفعيل منظومة الرقابة خلال الفترة المقبلة

وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماع جهاز حماية المستهلك، بحضور احمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال أن الجهاز سيعمل بفروح الفريق من اجل تفعيل منظومة حماية المستهلك وكذلك التنسيق مع كافة المؤسسات للعمل على توفير منتجات جيدة وكذلك العمل على رفع لدى المواطن بحقوقه وكذلك معرفة التجار بواجباته من أجل ضمان حقوق الجميع .