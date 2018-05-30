video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس المطربة بوسى 9 سنوات فى اتهامها بـ11 قضية إصدار شيكات بدون رصيد

الأربعاء، 30 مايو 2018 07:26 م
حبس المطربة بوسى 9 سنوات فى اتهامها بـ11 قضية إصدار شيكات بدون رصيد المطربة بوسى
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها .
 

وتغيبت "بوسى" عن حضور الجلسة، فيما تقدمت الدكتورة عزة العشرى محامية "فطين" طليق بوسى، بمذكرة دفاع للرد على طلبات محامى "بوسى"، وردت على الدفع بعدم الاختصاص لسابقة الفصل فيها، بأن الشيكات التى تم التصالح فيها بين الطرفين قديمة، بينما هناك شيكات حديثة لم يتم التصالح فيها.

كانت المطربة بوسى، طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها فى 5 قضايا بملايين الجنيهات، حيث حضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعى لاستكتابها، أو مضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور .. بوسي تتألق في خيمة سهراية

"الليثى" و" بوسى" يتألقان شعبى فى سهرة رمضانية بالقاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

المطربة بوسى

حيس المطربة بوسى

بوسى فى المحكمة

اخبار حوادث اليوم




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة