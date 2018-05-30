حبس المطربة بوسى 9 سنوات فى اتهامها بـ11 قضية إصدار شيكات بدون رصيد

قضت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها .

وتغيبت "بوسى" عن حضور الجلسة، فيما تقدمت الدكتورة عزة العشرى محامية "فطين" طليق بوسى، بمذكرة دفاع للرد على طلبات محامى "بوسى"، وردت على الدفع بعدم الاختصاص لسابقة الفصل فيها، بأن الشيكات التى تم التصالح فيها بين الطرفين قديمة، بينما هناك شيكات حديثة لم يتم التصالح فيها.

كانت المطربة بوسى، طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها فى 5 قضايا بملايين الجنيهات، حيث حضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعى لاستكتابها، أو مضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.