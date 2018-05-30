حالة الطقس اليوم الأربعاء 30/5/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح سطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه تتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح سطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تسود أجواء معتدلة في عموم المناطق، وتبقى الأجواء حارة نسبياً في البحر الميت والاغوار والعقبة، ويُحتمل هُطول زخات محلية من المطر أقصى شمال المملكة، في حين تكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: متقلبة الاتجاهات، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: تكون الاجواء لطيفة الى باردة نسبياً، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وصيفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.