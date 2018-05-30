جهاز "القاهرة الجديدة": حملة جديدة لإزالة مخالفات البناء بعمارات حى النرجس بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة جديدة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، تم خلالها إزالة المخالفات بالقطع أرقام (204 – 192 – 620) بمنطقة عمارات حى النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، والمتمثلة فى زيادة مسطح غرف السطح، وتقفيل البدروم بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.

وأكد المهندس عادل النجار أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة مستمر فى تنفيذ حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.