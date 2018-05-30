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الأربعاء، 30 مايو 2018 04:33 ص
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تعرف على تكلفة إنتاج المنتجات البترولية.. بنزين 92 يتخطى 7.5 جنيه للتر

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:00 ص
تعرف على تكلفة إنتاج المنتجات البترولية.. بنزين 92 يتخطى 7.5 جنيه للتر وقود - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والوقود بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستوى 79 دولارا وارتفاع متوسط سعر صرف إلى 17.8 جنيها للدولار.

وكانت أسعار النفط العالمية قد تخطت مستوى 80 دولارا للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، قبل أن تنخفض إلى مستوى 75 دولارا للبرميل الثلاثاء.

وبحساب قيمة تكلفة إنتاج المنتجات البترولية عند متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل فان قيمة إنتاج بنزين 95 تصل إلى 8.5 للتر الواحد بفارق 2 جنيه تقريبا للتر الذى يباع فى السوق المحلية بـ6.60 جنيه.

تكلفة إنتاج بنزين 92 قد تخطت حاجز الـ7.5 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، وهو ما يعنى أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى نحو 2.5 جنيه فى اللتر الواحد.

وتخطت تكلفة إنتاج بنزين 80 حاجز الـ6.65 جنيها للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر.

ووصلت تكلفة السولار لحاجز 8 جنيهات للتر، فى حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر.

وتجاوزت تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلى ارتفعت لتتجاوز حاجز الـ 155 جنيه للأسطوانة بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيها.

فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه

فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى 2017-2018 نحو 110 مليار جنيه

متوسط سعر الدولار فى موازنة العام المالى الحالى المنتهى فى 30 يونيو المقبل بنحو 16 جنيها، و55 دولار للبرميل

متوسط سعر الدولار فى مشروع موازنة العام المالى القادم 2017-2018، يبدأ فى 1 يوليو المقبل 17.25

متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موازنة العام المالى

 


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البنزين

بنزين 95

بنزين 92

الوقود

ارتفاع اسعار الوقود

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