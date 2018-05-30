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تركيا وأمريكا توافقان على تشكيل إدارة محلية فى منبج السورية خلال 60 يوما

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:37 م
تركيا وأمريكا توافقان على تشكيل إدارة محلية فى منبج السورية خلال 60 يوما القوات الأمريكية
رويترز
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اتفق الجانب التركى والأمريكى على خطة من ثلاث خطوات بشأن منبج السورية، اليوم الأربعاء، حيث وافق الجانبان على تشكيل إدارة محلية فى منبج خلال 60 يوما.
 
وتبدأ القوات الأمريكية والتركية عملية إشراف مشتركة فى منبج خلال 45 يوما إذا وقع الاتفاق يوم 4 يونيو.

يذكر أن، قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن خططا لخارطة طريق فى مدينة منبج السورية قد تنفذ قبل نهاية الصيف إذا توصلت تركيا والولايات المتحدة لاتفاق.

وقال تشاووش أوغلو فى مقابلة مع قناة خبر التلفزيونية إن القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة فى المنطقة بموجب تفاهم مع واشنطن.

وقال أوغلو اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلبى احتياجاتها من مكان آخر إذا لم تسمح الولايات المتحدة لها بشراء طائرات إف-35 التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال تشاووش أوغلو أيضا للصحفيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من زيارة لألمانيا إن السفير التركى فى واشنطن، الذى اُستدعى للتشاور بعدما قتلت القوات الإسرائيلية محتجين فلسطينيين فى غزة فى وقت سابق هذا الشهر، سيعود إلى العاصمة الأمريكية.


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