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تركيا: الخطط بشأن منبج السورية قد تنفذ قبل نهاية الصيف

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:26 ص
تركيا: الخطط بشأن منبج السورية قد تنفذ قبل نهاية الصيف اوغلو
رويترز
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قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن خططا لخارطة طريق فى مدينة منبج السورية قد تنفذ قبل نهاية الصيف إذا توصلت تركيا والولايات المتحدة لاتفاق.

وقال تشاووش أوغلو فى مقابلة مع قناة خبر التلفزيونية إن القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة فى المنطقة بموجب تفاهم مع واشنطن.

وقال أوغلو اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلبى احتياجاتها من مكان آخر إذا لم تسمح الولايات المتحدة لها بشراء طائرات إف-35 التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال تشاووش أوغلو أيضا للصحفيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من زيارة لألمانيا إن السفير التركى فى واشنطن، الذى اُستدعى للتشاور بعدما قتلت القوات الإسرائيلية محتجين فلسطينيين فى غزة فى وقت سابق هذا الشهر، سيعود إلى العاصمة الأمريكية.


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