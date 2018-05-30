"تحديث الصناعة" يجمع بيانات 30 شركة عالمية لبحث التعاون المشترك

رسالة ميلانو- إسلام سعيد

شهد المعرض الدولى print4all، المنعقد حاليا في مدينة ميلانو الإيطالية، لقاءات ثنائية "B2B" بين ممثلى شركات مصرية ونظرائهم من الشركات الأخرى، وذلك لتبادل الخبرات وعقد صفقات بين الشركات المتخصصة فى قطاع الطباعة.

العارضون المصريين

وقالت كرستين تادرس رئيس قطاع الطباعة والتغليف بمركز تحديث الصناعة "IMC"، المشاركة مع وفد مصر فى المعرض، إن هناك مساعى قوية من المركز لجذب أكبر مصنعى الماكينات الإيطالية إلى مصر لذلك حرصنا على لقاء أكبر عدد من الشركات الإيطالية المتواجدة فى المعرض وهناك توافق كبير فى الرؤى بين الوفد المصرى والشركات خلال اللقاءات التى تم عقدها.

وأشارت تادرس فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" على هامش المعرض، إلى أن صناعة آلات الطباعة متطورة جدا فى إيطاليا ويظهر ذلك من خلال حجم معرض print4all والمقام على مساحة ضخمة جداً، لذلك نحن نحرص على مزيد من التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الإيطالية خلال الفترة القادمة.

محرر اليوم السابع مع كرستين تادرس

وكشفت رئيس قطاع الطباعة والتغليف، أنها جمعت بيانات لأكثر من 30 شركة إيطالية على أن يجرى التواصل معهم فى الفترة القادمة لبحث التعاون المشترك، بحيث لا ينقطع التواصل مع الشركات العالمية بمجرد إنتهاء المشاركة فى المعرض.

وأكدت أن هناك خطة واضحة لدى مركز تحديث الصناعة لتطوير صناعة الطباعة والتغليف لأنها فعليا لم تحصل على نصيب واضح من الدعم رغم أنها صناعة هامة جدا، لافتة إلى أن 10% من تصدير أى منتج يكون مرتبط بالتغليف كمثال إذا كان لديك قميص ذات جودة عالية ووقعت عقودا لتصديره وغلفته بشكل سيئ أو غير مطابق فإنك قد تفقد هذا السوق.

جانب من المعرض

يشار إلى أن هناك 21 دولة تزور المعرض منها مصر والأردن والإمارات والجزائر وتونس، وسجل نحو 55 ألف شخص اليكترونيا لزيارة جناح الطباعة بالمعرض بخلاف عدد الزوار الآخرين الذين لم يسجوا ويزورون المعرض.

ويعتبر معرض print4all المتخصص فى شئون الطباعة وتكنولوجيتها الحديثة، هو الحدث الاقتصادي الأهم بإيطاليا حالياً ويشارك به 10 شركات مصرية من كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع.

يشارك في المعرض 65 دولة بواقع 3501 عارض من كافة دول العالم، خاصة من أوروبا، ودعت إيطاليا أكثر من 1000عارض آخر لزيارة المعرض ويقام print4all على مساحة 140 ألف متر.