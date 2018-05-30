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بعد تغطية ما يجري في اليمن.. وزارة الإعلام السعودية تكرم "اليوم السابع"

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:58 م
بعد تغطية ما يجري في اليمن.. وزارة الإعلام السعودية تكرم "اليوم السابع" تكريم اليوم السابع
رسالة جدة - إيمان حنا
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أهدت المملكة  العربية السعودية ممثلة فى وزارة الثقافة والإعلام السعودية درع تكريم لـ"اليوم السابع"، بعد التغطية الميدانية التى قامت بها الزميلة إيمان حنا فى الأراضى اليمنية على مدار 30 يوماً ، وتم نشرها فى 16 حلقة متتالية شملت قصص وانفرادات وحوارات حصرية من خطوط المواجهة ومع المسئولين اليمنيين وقيادات التحالف العربى لدعم الشرعية وغير ذلك ، وأثارت ردود فعل عربية واسعة.

 

الدكتور خالد الغامدى والزميلة ايمان وتسليم الدرع
الدكتور خالد الغامدى والزميلة ايمان وتسليم الدرع

 

ومنح درع التكريم للزميلة إيمان حنا، الدكتور خالد الغامدى وكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودية لشئون الإعلام الخارجى، نيابة عن وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، بحضور عبدالرحمن نيازى مدير إدارة الإعلام الخارجى بجدة.

 

جانب من تسليم الدرع
جانب من تسليم الدرع

 

وتعتبر هذه المرة الأولى التى تكرم فيها المملكة الصحافة، ويأتى ذلك بعد أيام من اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربى 2018 ـ 2019.

 

الدكتور خالد والزميلة إيمان بمقر الوزارة فرع مكة المكرمة
الدكتور خالد والزميلة إيمان بمقر الوزارة فرع مكة المكرمة

 

وأشاد الدكتور خالد بالجهد المتميز الذى بذلته الصحفية إيمان حنا رئيس قسم الشئون الخارجية بالصحيفة فى تغطية الشأن اليمنى خلال زيارتها وإطلاعها على واقع الأوضاع هناك و رصدها، متمنيا تكرار النموذج وأن تبادر الصحف الأخرى بنفس التغطيات لأننا فى مرحلة تحتاج تضافر الجهود العربية الصادقة ازاء قضايانا المهمة فى الوطن العربى.

 

الدكتور خالد والاستاذ عبد الرحمن والزميلة إيمان حنا
الدكتور خالد والاستاذ عبد الرحمن والزميلة إيمان حنا

 

الزميلة إيمان حنا ودرع تكريم وزارة الثقافة والإعلام
الزميلة إيمان حنا ودرع تكريم وزارة الثقافة والإعلام
 
 
مقر وزارة الثقافة والإعلام فرع مكة المكرمة
مقر وزارة الثقافة والإعلام فرع مكة المكرمة

 

وكيل وزارة الثقافة والاعلام لشئون الاعلام الخارجى والزميلة ايمان حنا
وكيل وزارة الثقافة والاعلام لشئون الاعلام الخارجى والزميلة ايمان حنا
 
 

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