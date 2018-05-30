انهيار جزء من سور بلكونة بعقار بأبو كبير بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

إنهار جزء من شرفة بلكونة، بأحد العقارات بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، ولم يسفر عن وقوع أى خسائر بشرية.

كان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغا من الأهالى بسقوط جزء من عقار بأحد الشوارع بندر أبوكبير، بجوار محل ملابس شهير.

وبالفحص، تبين إنهيار جزء من سور بلكونة بالشارع، ولم يسفر ذلك عن وقوع أى خسائر بشرية لكن أسفر عن تلفيات بفرش ملابس أسفل العقار، وجارى تحرير محضر بالواقعة.