اليوم.. نظر دعوى استرداد مستشفى "المعلمين" من نقابة المهن التعليمية

كتب أحمد إسماعيل

تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاربعاء، أولى جلسات دعوى قضائية مقامة من المهندس محمد حسان مغربى عبد الله، تطالب باسترداد مستشفى "المعلمين" من نقابة المهن التعليمية.

وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 22 فبراير 2010، تم إرساء حق الإدارة والانتفاع وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على الشركة المدعية، وتم تحرير عقد انتفاع وإدارة والذى ينتهى سريانه حتى 30 يوليو 2018، والشركة استلمت المستشفى وتديرها وتنتفع بها.