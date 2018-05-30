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اليوم.. أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الجديد بحضور وزير التموين

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:00 ص
اليوم.. أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الجديد بحضور وزير التموين على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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يعقد جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لمجلس الإدارة بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، حيث يعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد، ومن المقرر أن يستعرض مجلس الإدارة خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة.

كان اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، قد أكد أن حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، وإن توجهات الدولة والقيادة السياسية ترتكز على إيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية فى إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، وأن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 


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راضى عبد المعطى

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