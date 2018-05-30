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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:22 م
القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.س.م" 36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "كريم.م.ع" 28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "عبده.ال.م"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمد.ج.ع" 33 عاما عاطل ومقيم سوق الجمعة بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "عبدالله.ج.ج" 19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "أحمد.س.أ" 27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "السيد.ع.ع" 36 عاما عاطل ومقيم أبوصوير المحطة بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 

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