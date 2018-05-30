video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القبض على مدير صومعة وأمين مخزن اختلسا 455 طن قمح فى الإسكندرية

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:20 م
القبض على مدير صومعة وأمين مخزن اختلسا 455 طن قمح فى الإسكندرية المتهمان باختلاس 455 طن قمح فى الإسكندرية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط اثنين من مسئولى أحد مطاحن القطاع العام بدائرة قسم شرطة محرم بك، لاتهامهما باختلاس كمية من الأقماح قدرها 455 طنا بقصد بيعها لصالحهما. 

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بتجميع المسئولين عن أحد المطاحن (قطاع عام) بدائرة قسم شرطة محرم بك، كميات كبيرة من الأقماح المستوردة داخل صومعة المطحن من خلال الاختلاس والاستيلاء على كميات من رسائل الأقماح الواردة للمطحن خلال عمليات الغسل والتنقية من الشوائب، تمهيداً لبيعها لحسابهم الشخصى، وليس من خلال أى قنوات مشروعة، والتربح من وراء ذلك بأموال طائلة مما يمثل استيلاء على المال العام، حيث أن تلك الأقماح سلعة استراتيجية مدعمة من قبل الدولة.

وبالانتقال والفحص بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وتكوين لجنة من المختصين أسفرت أعمالها عن ضبط "م . ا . ا" 54 سنة، مدير الصومعة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، و"ا . ع . م" 50 سنة، أمين مخزن المطحن، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما بالمطحن (كمية قدرها 455 طنا من الأقماح داخل صومعة المطحن غير مثبتة بالدفاتر الخاصة بالصومعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة موظفين اختلسا 1.5 مليون جنيه من محكمة جنوب القاهرة

ضبط أمين عهدة بشركة فى الإسماعيلية اختلس ربع مليون جنيه

المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ5 متهمين بالاختلاس بينهم أمينا شرطة

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

صومعة قمح

اختلاس قمح




لا تفوتك
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة