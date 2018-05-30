القبض على مدير صومعة وأمين مخزن اختلسا 455 طن قمح فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط اثنين من مسئولى أحد مطاحن القطاع العام بدائرة قسم شرطة محرم بك، لاتهامهما باختلاس كمية من الأقماح قدرها 455 طنا بقصد بيعها لصالحهما.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بتجميع المسئولين عن أحد المطاحن (قطاع عام) بدائرة قسم شرطة محرم بك، كميات كبيرة من الأقماح المستوردة داخل صومعة المطحن من خلال الاختلاس والاستيلاء على كميات من رسائل الأقماح الواردة للمطحن خلال عمليات الغسل والتنقية من الشوائب، تمهيداً لبيعها لحسابهم الشخصى، وليس من خلال أى قنوات مشروعة، والتربح من وراء ذلك بأموال طائلة مما يمثل استيلاء على المال العام، حيث أن تلك الأقماح سلعة استراتيجية مدعمة من قبل الدولة.

وبالانتقال والفحص بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وتكوين لجنة من المختصين أسفرت أعمالها عن ضبط "م . ا . ا" 54 سنة، مدير الصومعة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، و"ا . ع . م" 50 سنة، أمين مخزن المطحن، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما بالمطحن (كمية قدرها 455 طنا من الأقماح داخل صومعة المطحن غير مثبتة بالدفاتر الخاصة بالصومعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.