السيطرة على حريق اندلع بـ4 منازل بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز بغنايم أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، على حريق اندلع بعدة منازل نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز لأحد المنازل بقرة المشايعة التابعة لمركز الغنايم.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا مأمور مركز الغنايم يفيد يورد بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق فى عدد من المنازل بقرية المشايعة.

وبالانتقال والدفع بسيارتين إطفاء تم السيطرة على الحريق الذى نشب بمنازل كل من "عبدالحليم.ا"، فلاح، و"جورج.ع"، عامل، و"عثمان.ع"، عامل، و"بخيت. ع"والذى إندلع فى منزل الأول نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، ومن ثم انتقل الحريق إلى المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وجارى إبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق.