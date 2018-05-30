السكة الحديد: توك توك يقتحم مزلقان بالزقازيق خلال غلقه ويتسبب فى إصابة شخصين

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد اقتحام توك توك مزلقان الجمباز من الاتجاه المخالف الكائن بين الزقازيق وهيهيا على خط الزقازيق _ المنصورة، مما تسبب في إصابة شخصين .

وأكدت الهيئة فى بيان لها أنه نتيجة عدم التزام سائق التوك توك بتعليمات المرور خلال عبور خطوط السكة الحديد أدى إلى اصطدام "الموتور" المخصص لصيانة السكة على السكك به ونقل مهمات الصيانة وتسبب في إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفي الزقازيق الجامعي .

وناشدت الهيئة فى بيانها سائقى المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة خلال عبور السكة الحديد حفاظا على أرواحهم وأمن وسلامة مسير القطارات .