الدولية للهجرة: وفاة مهاجرين اثنين أفارقة وإنقاذ 80 آخرين وسط صحراء النيجر

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وفاة اثنين من المهاجرين الأفارقة بسبب العطش، وتم إنقاذ 80 آخرين فى وسط صحراء النيجر بينما كانوا فى طريقهم إلى أوروبا عبر ليبيا.

وقالت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الأربعاء - إنه تم إنقاذ 80 مهاجرا فى الصحراء على بعد 382 كيلومترا من مدينة أغاديز (النيجيرية) بسبب الجفاف الشديد ووفاة اثنين آخرين، مضيفة أن المهاجرين المتجهين إلى ليبيا علقوا لمدة 3 أيام فى الصحراء نتيجة عطل ميكانيكى فى سيارتهم قبل أن يتخلى عنهم المهربين.

وأوضحت المنظمة، أنه تم نقل الـ 80 ناجيا إلى أغاديز المدينة الرئيسية فى شمال النيجر، حيث يتم الاعتناء بهم فى مركز عبور للمهاجرين ، حيث قامت المنظمة وفرق الحماية المدنية بعمليات الإنقاذ، وأفاد الراديو، بأن مركز المهاجرين يقوم بتمويل مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبى.

يذكر أنه يتم إيواء نحو 3 آلاف مهاجر حاليا فى أغاديز، فى حين أن طاقة مركز منظمة الهجرة لا يزيد على ألف شخص وخصصت محافظة أغاديز أرضا لإيواء المهاجرين الإضافيين، ويجرى تسجيل المهاجرين من قبل فرق المنظمة بغرض تنظيم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية فى عملية معقدة، حيث أن 60% من المهاجرين لا يملكون أوراق هوية.