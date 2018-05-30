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الداخلية تضبط 191 قضية مخدرات و75774 هاربا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:53 م
الداخلية تضبط 191 قضية مخدرات و75774 هاربا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى
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أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 191 قضية مخدرات، و70 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 75774 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (191) قضية مخدرات تضم كمية من مخدر الأفيون وزنت (20,640 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (14,767 كيلو جرام )، وكمية من مخدر البانجو وزنت (12,600 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (2,483 كيلو جرام)، وكمية من مخدر فودو وزنت (310 جرامات)، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت (130 جراما)، و(17855) قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ضبط (70) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى يضم (3) متهمين ارتكبوا (5) حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، تم ضبط (12) متهما بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وكذلك ضبط (493) دراجة نارية مخالفة فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها، تم إعادة 4 سيارات ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (75774) حكما قضائيا متنوعا منها (396) حكما جنائيا، و(21207) حكم حبس جزئى، و(3730) حكم حبس مستأنف، و(41917) حكم غرامة، و(8524) حكم مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


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