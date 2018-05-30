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"الخدمات الزراعية": انتهاء موسم حصاد القمح.. واستمرار التوريد لـ"التموين"

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:00 ص
"الخدمات الزراعية": انتهاء موسم حصاد القمح.. واستمرار التوريد لـ"التموين" قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على الانتهاء من موسم حصاد القمح، ووفقًا لتقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، من حصاد محصول القمح، وتجرى حاليا عمليات الدراسة لبعض المساحات التى تم حصادها ولم تورد.
 
وكشف تقرير الخدمات الزراعية، أنه بعد انتهاء موسم حصاد القمح هناك متابعة من لجان مديريات الزراعة للتيسير على المزارعين موردى محصول القمح، ومتابعة جاهزية نقاط ومراكز التجميع التى تم إنشاؤها خصيصاً لرفع العبء عن المزارعين بكافة القرى، والتى تم مراعاة قربها من الحقول، ليجرى النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، لعدم تحميل المزارعين أى أعباء إضافية.
 
 وقال تقرير الخدمات الزراعية، إن هناك متابعة يومية لعمليات توريد محصول القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدًا أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق تتابع بصفة يومية أعمال التوريد.
 

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وزارة الزراعة

حصاد القمح

توريد القمح

السلع التموينة

صوامع القمح




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