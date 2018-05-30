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التعليم: تلقى شكاوى امتحانات الثانوية على واتساب 01005103349

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:11 م
التعليم: تلقى شكاوى امتحانات الثانوية على واتساب 01005103349 د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب – محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص الخط الساخن للوزارة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء أمور الطلاب على الرقم 19126،  وإتاحة خدمة (WHATSAPP)، على الرقم  01005103349، لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بنظام امتحان الثانوية العامة للعام الحالى سواء من الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور والتواصل الفوري معهم والرد على استفساراتهم وشكاواهم والعمل على سرعة حلها.
 
وأضافت الوزارة فى بيانها: "تم متابعة انتهاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية من عقد بروتوكولات تعاون مع مديريات الأمن، والتموين، والصحة، والكهرباء والطاقة، وتكليفهم بحضور اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظاتهم؛ لمناقشة أهم الاحتياجات الملحة والمطلوب توفيرها، وتدعيمها بالمحافظة في سياق الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتحديد أوجه التعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظة فى هذا الصدد وعرض أهم الخطوط العريضة لخطة الاستعداد لأعمال الامتحان".
 

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