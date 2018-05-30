البيان التحليلى للموازنة: ارتفاع مخصصات تأمين الموظفين لـ 27.4 مليار جنيه

كتب نورا فخرى

شهددت مخصصات المزايا التأمينية التى يحصل عليها العاملون بالدولة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 زيادة بواقع 4.5 مليار جنيه عن العام المالى الحالى 2017/2018.

وبلغت مقدرات مٌخصصات المزايا التأمينية، حسب البيان التحليلى لمشروع الموازنة عن العام المالى الجديد، 27.4 مليار جنية العام المالى 2018/2019 مقابل 22.9 مليار جنية العام المالى الحالى.

ويتم توزيع المزايا التأمينية، بواقع 22.1 مليار جنيه لحصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة ويشمل : ( التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاه، حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافات، تكاليف مساهمة الحكومة فى التأمين على العاملات فى اجازة لرعاية أطفالهن)، و5.2 مليار جنية للمزايا التأمينية الأخرى، وتشمل: ( التأمين ضد المرض، التأمين ضد اصابة العمل).

وبلغت مخصصات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مبلغ وقدره 20.8 مليار جنيه العام المالى الحالى مقابل 18.8 مليار جنيه العام الماضي، ومخصصات حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافآت تقدر بنحو 958 مليون جنية مقابل 815 مليون بالعام المالى الحالي.

وفيما يتعلق بتكاليف مساهمة الحكومة فى التأمين على العاملات فى إجازة لرعاية أطفالهن بلعت 346 مليون جنية العام المالى الجديد مقابل 284 مليون جنية العام المالى الحالي، بزيادة قدرها 62 مليون جنية.

وبالنسبة للمزايا التأمينية الأخرى، تنقسم إلى التأمين ضد المرض وخصص لها 3.6 مليار جنية مقابل 1.5 مليار جنية بزيادة قدرها 2.085 مليار جنية ، وبلغت مخصصات التأمين ضد إصابة العمل زيادة عن العام المالى الماضى قدرها 1.4 مليار جنيه.

ويُشار إلى أن الأجور وتعويضات العاملين، تقدر بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2018/2019 بنحو 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و134 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (%10.9(،وتندرج مخصصات "المزايا التأمينية" تحت بند الأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة.