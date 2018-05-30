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الأربعاء، 30 مايو 2018 11:45 م
خالد صلاح
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البابا تواضروس يهنئ المسيحيين بمناسبة صوم الرسل وعيد دخول المسيح إلى مصر

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:07 م
البابا تواضروس يهنئ المسيحيين بمناسبة صوم الرسل وعيد دخول المسيح إلى مصر البابا تواضروس
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قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع المسيحيين بمناسبة صوم الرسل، كما قدم التهنئة بمناسبة عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر والذي يحل بعد غد الجمعة وأنه عيد تنفرد به فقط الكنيسة المصرية عن باقى كنائس العالم.


وقال قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسيةإن صوم الرسل يعد صوما من أجل الخدمة المقدمة من رجال الأكليروس والخدام لكل الناس في كل مكان، لافتا إلى أن بذرة الكنيسة الأولى تكونت في أورشليم ، وأن الرسل لهم مكانة كبيرة جدا في الكنيسة نظرا لدورهم في نشر التعاليم وهم بمثابة أعمدة قامت عليها الكنيسة، وأن السيد المسيح عند اختياره للتلاميذ اختارهم من البسطاء وأصحاب القلوب النقية.


وأضاف لبابا ان يجب على الإنسان أن يكون مصدر لسعادة وفرح الآخرين وأن هذه الصفة تأتى من خلال العلاقة القوية مع الله فيرى الجميع أنك مصدرا للسلام والمحبة بين الناس، وأن الإنسان عليه أن يتحلى بروح الوداعة والتعفف والصلاح وأن يكون محبا للجميع. 
واشار إلى الكنيسة التى أسسها مارمرقس الرسول هى أقدم مؤسسة شعبية في مصر، وصارت كنيسة الإسكندرية لها مرجعية لكل العالم.
وقال البابا تواضروس الثانى إن الكنيسة ترفع الصلوات من أجل نجاح أبنائنا في الثانوية العامة، متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلاب في جميع الكليات وأن يعوض الله تعبهم بالفرح لأسرهم ومجتمعاتهم التى يحيون فيها. 


حضر العظة الأسبوعية الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى الأرثوذكسي والأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعدد من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة. 


وكان الاجتماع الأسبوعى لقداسة البابا تواضروس الثانى قد توقف قبل أسبوع الآلام والذى يسبق عيد القيامة المجيد وامتد طوال فترة الخماسين المقدسة شهد خلالها العديد من الفعاليات كان أهمها الاحتفال بتذكار ظهور السيدة العذراء في الزيتون واحتفال بمرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد إلى جانب ترأسه اجتماع المجمع المقدس لأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية. 


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