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إصابة عشرة أشخاص فى حادث تصادم بين توك توك وآخر بالدقهلية

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:28 ص
إصابة عشرة أشخاص فى حادث تصادم بين توك توك وآخر بالدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب عشرة أشخاص فى حادث تصادم بين "توك توك" وآخر على طريق قرية أبو داود تمى الأمديد.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى تمى الأمديد إلى الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز، بوقوع حادث تصادم على طريق أبو داود تمى الأمديد وأصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الأمديد، وبالفحص تبين اصطدام "التوك التوك" بالآخر نتيجة السرعة الزائدة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 


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