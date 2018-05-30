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أمير الكويت يعزى ملك بلجيكا بضحايا الاعتداء الإرهابى فى لييج

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:50 م
أمير الكويت يعزى ملك بلجيكا بضحايا الاعتداء الإرهابى فى لييج أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
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أدان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، الحادث الإرهابى الذى وقع وسط مدينة لييج، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأعرب أمير الكويت- فى برقية عزاء إلى الملك فيليب ملك بلجيكا - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لبلجيكا ولأسر الضحايا، مؤكدا استنكار دولة الكويت لهذا العمل الإرهابى السافر، والذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا الحادث ، راجين للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

 

 


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