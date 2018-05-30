أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء 30-5-2018 برنت يسجل 75.40 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء 30-5-2018، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 75.40 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 66.83 دولار للبرميل.

كان خام برنت قد جرى تداوله منخفضا عند 74.81 دولار للبرميل، أمس الأول، فى حين لامس الخام الأمريكى أدنى مستوى له فى عند 66.35 دولار للبرميل. وانخفض ما يزيد عن 7% فى الجلسات الخمس السابقة.

انخفضت أسعار النفط بعد ان تجاوز خام برنت مستوى 80 دولار للبرميل بفعل توقعات بأن السعودية وروسيا ستضخان المزيد من الخام فى النصف الثانى من العام بعد انخفاض مخزونات النفط العالمية وارتفاع الأسعار للمستهلكين، حيث بحث الطرفان زيادة الإنتاج النفطى لأوبك والمنتجين من خارج المنظمة بواقع مليون برميل يوميا لمواجهة نقص محتمل فى إمدادات فنزويلا وإيران.

باركيندو يحذر من قلة الاستثمارات فى قطاع النفط

من جانبه، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن قطاع النفط العالمى ينبغى أن يعزز الاستثمارات لضمان التكيف مع نمو الاستهلاك مستقبلا وتجنب أى نقص فى الإمدادات.

وبدأت أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط بقيادة روسيا خفض إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير العام الماضى لموازنة السوق ودعم الأسعار التى انخفضت فى عام 2016 إلى أقل مستوى فى أكثر من عقد عند أقل من 30 دولارا للبرميل، وساهمت القيود المفروضة على الإنتاج إلى حد كبير فى تصريف فائض المخزونات بالدول الصناعية، وتواصل المخزونات الانخفاض.

وقال باركيندو خلال مؤتمر فى باكو ”المرحلة الحرجة المقبلة التى تواجهنا فى العملية برمتها هى الحفاظ على إنجاز إعادة توازن السوق والانتعاش التدريجى فى الاستثمارات وعودة الثقة فى قطاعنا“، وأضاف ”أحد أكبر التحديات وأكثرها وضوحا هو ضمان وجود مستويات ملائمة من الاستثمارات على نحو يمكن التنبؤ به.

وقال باركيندو، إن وتيرة الاستثمارات تسارعت فى العام الحالى لكن لا يوجد زخم كافى فى المشروعات التى لها دورة اقتصادية طويلة وهى ”أساس الإمدادات المستقبلية وأساس مستقبل هذا القطاع.

وأضاف أن الاستثمارات المطلوبة فى قطاع النفط حتى عام 2040 تقدر بنحو 10.5 تريليون دولار لتغطية الطلب المستقبلى على النفط الذى من المتوقع أن يتجاوز 111 مليون برميل يوميا.وقال "ينبغى بذل كافة الجهود لتجنب فجوة محتملة فى الإمدادات".

"جازبروم الروسية: نستطيع زيادة إنتاجها 1-3% حالما ينتهى اتفاق أوبك



قال مسؤولون فى شركة جازبروم الروسية، إن الشركة ستكون قادرة على زيادة إنتاجها النفطى بما يتراوح بين 1 – 3% حالما تُرفع القيود التى فرضها اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن الإمدادات، وأضافت الشركة أنها لا تستبعد المزيد من الزيادة فى التدفق النقدى الحر.